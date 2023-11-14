Başkan Mustafa İlmek: “İnatla ihtiyaç sahiplerine, yetime sahip çıkacağım”

Belediyede ayrıca 7-8 engelli vatandaşımızı da istihdam ediyoruz, alkol bağımlısı çalışanımız var ve iki de depremzede çalışanımız var. Bu kardeşlerimi topluma kazandırmam gerekiyor. Bu benim insani görevim. Niye ihtiyaç sahiplerini işe almamdan gocunuyorlar? İnatla bu ihtiyaç sahiplerine, yetime sahip çıkmaya devam edeceğim” dedi.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ‘İncesu Belediyesi’nin fazla personel çalıştırdığına’ dair iddiada bulunuldu. Başkan İlmek; bu iddialara yanıt olarak, “Benim çok fazla personel çalıştırdığım yönünde bazı ithamlar var. Şu an 295 kişi Belediyemizde çalışıyor. Birçok yatırım yaptık. Bu yatırımlar içerisinde bu aldığımız kişiler çalışacak. Belediye benim babamın çiftliği değil. Devletin belirlediği bir limit var. 5393 sayılı Belediye Kanunun 49 maddesi olan Norm Kadro ve Personelin istihdamına yönelik maddeye göre personel alıyoruz. Bu limiti de aşmadık. Yasal sınırlar içerisinde personel alıyoruz. Belediyede ayrıca 7-8 engelli vatandaşımızı da istihdam ediyoruz, alkol bağımlısı çalışanımız var ve iki de depremzede çalışanımız var. Bu kardeşlerimi topluma kazandırmam gerekiyor. Bu benim insani görevim. Biz İncesu’nun çocuklarına, garibanına sahip çıkıyoruz. Ben, bu bütçeyi karşılama, tören ağırlama olarak harcarım. Niye ihtiyaç sahiplerini işe almamdan gocunuyorlar? İnatla bu ihtiyaç sahiplerine, yetime sahip çıkmaya devam edeceğim. Belediyecilik sadece yol yapmak mı? Bu memleketin çocuklarına sahip çıkmayalım mı? Kim ne derse desin bu memleketin çocuklarına sahip çıkmaya devam edeceğim” diye konuştu.