Erciyes'te 33 Yıl Sonra Yeniden Bir Buluşma

Erciyes Kayak Merkezi, 1991 yılında burayı ziyaret eden ünlü ekstrem kayakçı Dan Egan'ı 33 yıl sonra yeniden ağırladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları sayesinde büyük bir dönüşüm geçiren Erciyes, Egan'ı bir kez daha büyülemeyi başardı.

Erciyes'te 33 Yıl Sonra Yeniden Bir Buluşma

Unutulmaz Bir Ziyaretin Yeniden Yaşanışı

33 yıl önce ilk kez Erciyes’e gelen Dan Egan, bu ziyaretini bir belgesel haline getirmişti. O zamanlar sadece bir telesiyej ve dışarıya kurulmuş ekipman kiralama dükkanlarıyla dolu olan bu dağ, Egan için adeta bir zaman yolculuğuydu. Bu yıl tekrar Erciyes’e gelerek gördüğü gelişmeler karşısında hayranlığını dile getiren Egan, “Türkiye, son 33 yıldır favori seyahat noktam” dedi.

Kayak Tutkusunu Yeniden Ateşleyen Dağ

Egan, “1991’de buraya geldiğimizde bu yoldan yukarı çıkarken kendimizi aya gidiyor gibi hissetmiştik” diyerek Erciyes ile ilgili anılarını paylaştı. “33 yıl sonra geri dönmek ve böylesine muazzam bir gelişimi görmek, inanılmaz bir duygu. Türkiye’nin tarih ve kültürel zenginlikleri, dünyada eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor.”

Bir Volkanik Dağın Büyüleyici Serüveni

Erciyes Dağı’nın volkanik yapısının büyüleyici olduğunu belirten Egan, “Kapadokya’dan Erciyes’e baktığımızda tek isteğimiz burayı deneyimlemekti. Gerçekten dünyanın 8. harikası diyebilirim” ifadelerini kullandı. 33 yıl aradan sonra tekrar burada kayak yapmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyleyen Egan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla elde edilen büyük değişime tanık oldu.

Dünya Kayak Camiasının Gözdesi

Erciyes’in dünyanın en yeni kayak tesislerinden biri olduğunu vurgulayan Egan, “Burası dünyadaki en yakın kayak noktası ve dünya kayak camiasının merceğinde. Ekonomik değişimlerden kayak tesislerine, otellerden gece hayatına kadar her şeyi görmek harikaydı” dedi.

 

Haber Merkezi

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