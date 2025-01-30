Avrupa Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı

Kurucu başkanlığını Kayserili iş insanı ve eski Kayserispor yönetici Ali Hızar'ın yaptığı Avrupalı Kayserili İşverenler Birliği görev dağılımı yapıldı.

Avrupa’da yaşayan gurbetçi iş insanlarını bir araya getirmek ve Kayseri ile Avrupa arasında ticareti artırmak amacıyla kurulan Avrupa Kayserili İşverenler Birliği üyelerinin önümüzdeki günlerde Kayseri’ye gelerek birlikleri hakkında bilgi vermeleri bekleniyor.

Kurulduktan sonra gerçekleşen görev dağılımı şu şekilde açıklandı; Genel Başkan Ali Hızar, Başkanvekili Vural Burakçin, Genel Naşkan Yardımcısı Mehmet Yılmaz oldu. Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Ferhat Yiter. Hakuk, Eğitim ve Diplomatik İlişkiler Sorumlu Başkanı İsmet Özkara. Sağlık ve Üye İlişkileri Sorumlu Başkanı Mustafa Yücel. Yurt İçi ve Dışı Kurumsal İletişim Sorumlu Başkanı Feyyaz Burgaz. Spor ve Üye İlişkileri Komisyon Başkanı Hidayet Yılmaz. Ağ Oluşturma ve Sponsorluk Komisyonu Başkanı Hacı Mehmet Batagan. Yurt dışı ve İçi Ticaret Komisyonu Başkanı Halil Çakmak. Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı Zafer Terkeşli. Yusr dışı ve içi Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Yusuf Güvenç. Kadın kolu Başkanı Yeliz Ağıl.