Erciyes'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erciyes Kayak Merkezi'nde bir işletmede çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı.

Erciyes'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Erciyes Kayak Merkezi’nde Tekir Kapı Mevkiinde bir işletmede garson olarak çalışan H.T. (28), aşçı olarak çalışan U.C.(22) isimli şahsı aralarında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaraladı. Yaralanan şahıs Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralanan U.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Şüpheli H.T. ise yakalanarak gözaltına aldındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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