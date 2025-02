Erciyes'te Çığ Tatbikatı gerçekleştirildi

Kayseri AFAD koordinasyonunda, kamu kurumları ve akredite sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Erciyes Kayak Merkezi’nde çığ tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta Kayseri AFAD, JAK, Jandarma, Emniyet, İtfaiye, UMKE, Mebakub, Türkuaz, ANDA, İHH, Yesevi, Gökbörü, Nezir, Kated, Erciyes A.Ş. ve AFAD gönüllüleri olmak üzere toplamda 152 personel yer aldı.Tatbikat senaryosuna göre, 4 kayakçı çığ altında kaldı. Kayakçılardan birinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve kurtarma köpekleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama faaliyetlerine başlayarak, tespit edilen 3 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı ve UMKE ekiplerine teslim etti.

Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, “Kayseri olarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz çığda arama kurtarma tatbikatımızı bugün de yine gerçekleştirdik. Yaklaşık 100 personelle ve 50’si sahada görev alacak şekilde AFAD İl Müdürlüğü’müzün koordinasyonunda, ilgili kurumlarımız, itfaiye, Erciyes A.Ş. personelleri ve STK’larımızla birlikte sahadaydık. Çok faydalı bir tatbikat oldu. Her türlü afete karşı hazırlığımızı her zaman en üst seviyeye çıkarıyoruz. Temennimiz afet yaşanmaması, ancak her durumda hazırız” şeklinde konuştu.

Kayseri AFAD İl Müdürü Rifat Genç ise tatbikatın detaylarını aktararak, “Bu yılki rutin tatbikatımızda, çığ altında kalan kayakçılara yönelik arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdik. Hızlı bir şekilde olay bölgesine gelen acil durum ekipleri, jandarma arama kurtarma köpeğiyle ilk yaralıyı tespit etti ve kurtarma işlemleri başladı. Sonrasında diğer paydaş ekipler de sahaya inerek çalışmalara devam etti. 3 yaralı kazazede kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Amacımız, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının afet ve acil durumlarda birlikte hareket edebilmesini sağlamak. Tatbikat başarılı bir şekilde tamamlandı” ifadelerini kullandı.