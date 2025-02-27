Milletvekili Akar'dan TOMTAŞ'a ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Milletvekili Akar'dan TOMTAŞ'a ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, savunma sanayii ve havacılık teknolojileri üzerine bilgiler almak maksadıyla TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. Ziyarete, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Milli Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi
Kayseri Savunma Sanayii İl Buluşmaları programı düzenlendi
Milletvekili Özsoy'dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL'lik yatırım
Milletvekili Özsoy’dan Bünyan ilçesine 54 milyon 647 bin TL’lik yatırım
AFAD İl Müdürü Genç, 'Deprem anında öncelik can kurtarmak, çağrı merkezlerini meşgul etmeyin'
AFAD İl Müdürü Genç, “Deprem anında öncelik can kurtarmak, çağrı merkezlerini meşgul etmeyin”
Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: 'Asıl başarı hikayesi sizsiniz'
Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: “Asıl başarı hikayesi sizsiniz”
GÖKTİM Akademi açılış töreni düzenlendi
GÖKTİM Akademi açılış töreni düzenlendi
Kayseri'de pazar tezgahlarının en ucuz ürünü limon oldu
Kayseri'de pazar tezgahlarının en ucuz ürünü limon oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!