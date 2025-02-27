Milletvekili Akar'dan TOMTAŞ'a ziyaret
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.
AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, savunma sanayii ve havacılık teknolojileri üzerine bilgiler almak maksadıyla TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti. Ziyarete, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Milli Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de katıldı.