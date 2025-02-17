Erciyes'te gece kayağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Altın Bayrak ödüllü “2024 Avrupa’nın En İyi Spor Şehri” unvanıyla, sportif faaliyetlerini her geçen gün daha da arttırarak Kayseri’yi ulusal ve uluslararası alanda daha çok tanıtmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporun ve sporcunun dostu olma misyonuyla, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı kayak merkezlerinden olan Erciyes’te birbirinden keyifli iki etkinlik gerçekleştirdi.

‘Erciyes’te Hareket Var’

15-16 Şubat 2025 tarihlerinde, Erciyes Tekir Kapı’da düzenlenen ‘Erciyes’te Hareket Var Spor Şenliği’, katılımcılara spor aktiviteleriyle dolu iki eğlenceli gün sundu.

Spor şenliğinde, halat çekme, düello oyunu, çuval yarışı, yumurta taşıma, slalom oyunu gibi sahne önü oyunlarının yanı sıra, voleybol, badminton, halka atma, oturarak futbol gibi sportif oyun alanları yer aldı. Ayrıca çocuk ve yetişkin danslarının bulunduğu sahne gösterileri ile katılımcılar adeta sporun doyumsuz keyfini yaşadılar.

Çocuklar, ‘Gece Kayağı’ Etkinliğiyle Geceyi Aydınlattı

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., çocuk ve gençlerin yer aldığı, “Gece Kayağı” etkinliğiyle geceyi aydınlattı. Türkiye’nin en büyük kayak okulu olma özelliğinde faaliyet gösteren Kayak Okulu’nda 2025 sezonu içerisinde eğitim almış öğrencilerle gerçekleştirilen “Gece Kayağı” büyük bir coşku ve beğeni ile sona erdi.

Erciyes’te gerçekleştirilen bu iki etkinlik, Kayseri’nin sporun kalbi olmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı. Bu unutulmaz iki etkinlikte bir araya gelen spor ve kayak severler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür ederken, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’ye, bir sonraki organizasyonu şimdiden büyük bir heyecanla beklediklerini belirttiler.