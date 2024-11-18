Erciyes'te iki mevsim, sarı ve beyaz bir arada

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nda iki mevsimin rengini bir arada görmek mümkün. Piste yakın yerlerde sonbaharın rengi olan sarı hakimken, gece yağan kar ile birlikte zirveye doğru da dağ beyaz renge büründü.

Erciyes'te iki mevsim, sarı ve beyaz bir arada
Kayseri GündemEditör

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nda; iki mevsimin rengini bir arada görmek mümkün. Piste yakın yerlerde sonbaharın rengi olan sarı hakimken, gece yağan kar ile birlikte zirveye doğru da dağ beyaz renge büründü.

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Soğuk havanın etkisini gösterdiği Erciyes Dağı yağan karla birlikte 2 bin 400 metreden 3 bin 917 metreye kadar beyaz rengini aldı. Pist alanları da sonbaharın rengi olan sarı rengini alınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarı ile beyazın buluştuğu Erciyes Dağı’nda yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri Üniversitesi gilaburu şerbeti için patent başvurusu yaptı
Kayseri Üniversitesi gilaburu şerbeti için patent başvurusu yaptı
Altınoluk Mahallesine 120 adet yatay mimari bahçeli ev yapılacak
Altınoluk Mahallesine 120 adet yatay mimari bahçeli ev yapılacak
Şarampole yuvarlanan pancar sökme makinası 4 günde çıkarılabildi
Şarampole yuvarlanan pancar sökme makinası 4 günde çıkarılabildi
İlaca alternatif olabilecek yöntem: 'TMS'
İlaca alternatif olabilecek yöntem: 'TMS'
Ak Parti'de adaylar netleşiyor: Sırrı yüzde 25.4 çözecek
Ak Parti’de adaylar netleşiyor: Sırrı yüzde 25.4 çözecek
Ünvan Maçı sonrası Mike Tyson'dan 'İsrail'e SON YUMRUK mesajı'
Ünvan Maçı sonrası Mike Tyson'dan 'İsrail'e SON YUMRUK mesajı'