Erciyes'te iki mevsim, sarı ve beyaz bir arada

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nda; iki mevsimin rengini bir arada görmek mümkün. Piste yakın yerlerde sonbaharın rengi olan sarı hakimken, gece yağan kar ile birlikte zirveye doğru da dağ beyaz renge büründü.

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi’nde dün gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Soğuk havanın etkisini gösterdiği Erciyes Dağı yağan karla birlikte 2 bin 400 metreden 3 bin 917 metreye kadar beyaz rengini aldı. Pist alanları da sonbaharın rengi olan sarı rengini alınca kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sarı ile beyazın buluştuğu Erciyes Dağı’nda yağan karla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.