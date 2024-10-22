Erciyes'te kar yağışı sürüyor

Erciyes Dağı'nda etkili olan kar yağışı, yolları ve pistleri beyaza bürüdü.

Erciyes'te kar yağışı sürüyor
Kayseri GündemEditör

Erciyes Dağı’nda etkili olan kar yağışı, yolları ve pistleri beyaza bürüdü.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile beraber dağdaki yollar ve pistler beyaza büründü. Kayak sezonuna az bir zaman kala etkisini gösteren kar yağışı kayakseverleri sevindirirken, dağ da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise; "Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği, yağışların yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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