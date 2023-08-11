Erciyes'teki görsel şöleni Amerikalı Astronomi Yazarı da takip edecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından 12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olan meteor gözlem şölenini 50 yıllık geçmişi ile Amerika'da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da takip edecek.

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  • 11.08.2023 11:06
  • Güncelleme: 11.08.2023 11:30
Erciyes'teki görsel şöleni Amerikalı Astronomi Yazarı da takip edecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından 12 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olan meteor gözlem şölenini 50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da takip edecek.

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni, bu yıl da 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de gerçekleştirilecek. Kayseri’nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı’da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. 50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da Türkiye’de gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği mekân olan Erciyes’ten, meteorları izleyerek takip edecek, izlenimlerini yazacak.

Halk arasında ’yıldız kayması’ olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Erciyes’ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sunacak.

Bunların yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes’te bu muhteşem gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirecekler.

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İHA

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