Erciyes tırmanışında rahatsızlanan bir kişi İHH ve Umke tarafından kurtarıldı
Erciyes Dağı'nda, Sütdonduran mevkii üzerinden zirveye tırmanışı dönüşünde bir kişi rahatsızlanınca, İHH ve UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) Arama Kurtarma ekibi tarafından sedyeyle taşınarak aşağı indirildi.
Zirve dönüşünde rahatsızlanan bir kişi İHH ve Umke Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarılıp 2 km aşağı indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk konrolü yapılan hasta fedavi altına alındı.
Bu tür durumlarda, dağcıların sağlık sorunlarıyla karşılaşmaları doğal olabilir ve profesyonel ekiplerin müdahalesi hayati önem taşır.