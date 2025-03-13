Erciyes Üniversitesi'nde Yeşil Kampüs Festivali Coşkuyla Başladı

Festivalin açılışında konuşan Rektör Altun, öğrencilere festivale katılma çağrısında bulunarak, "Çevre Bakanlığı’na bu anlamlı etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Ayrıca, ERÜ'nün UI GreenMetric sıralamasında Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldığını vurgulayarak, "Kampüsümüzü daha yeşil bir hale getirmek ve sürdürülebilirliğimizi artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.

Etkinlik, iki gün boyunca çeşitli pano kurulumları, atölye çalışmaları ve yarışmalarla devam etti. Ayrıca, Bakanlık’nın doğa dostu tırında düzenlenen farkındalık eğitimleri, katılımcılara çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında bilgi sağladı. Yeşil Kampüs Festivali, 14 Mart Cuma günü sona erecek.