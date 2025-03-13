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Adana'da Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası: Akademik Savunma Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

Adana, 4-8 Mart 2025 – Adana, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Şampiyonada, Akademik Savunma Spor Kulübü sporcuları, farklı yaş kategorilerinde gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Adana'da Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası: Akademik Savunma Spor Kulübü'nden Büyük Başarı

Miniklerden büyükler kategorisine kadar geniş bir yelpazede mücadele eden sporcular, Türkiye genelinde önemli dereceler elde etti. 10-11 Yaş Grubu Minik 2’li Takımlar kategorisinde mücadele eden Talha Erciyes ve Zeynep Hümeyra Çağlar, sergiledikleri üstün performansla Türkiye 2.’liğini kazandı. Bu başarı, kulübün altyapı çalışmalarının etkisini bir kez daha ortaya koydu.

51-60 Yaş Grubu Büyük Erkek Takımlar kategorisinde ise Ali Bahçeci, Erkan Ataş ve Mehmet Bedir’den oluşan ekip, deneyim ve uyumlarıyla Türkiye 2.’liği elde etti. Veteran sporcular, azim ve kararlılıklarıyla ön plana çıktı.

Ayrıca, 18-30 Yaş Grubu Büyük Erkek Takımlar kategorisinde Mevlüt Beytullah Gültepe, Emre Çağıran ve Eren Çağıran, gösterdikleri başarılı performansla Türkiye 3.’lüğünü kazandı. Bu genç ve dinamik ekip, taekwondo dünyasında gelecek vaat eden bir tablo çizdi.

Akademik Savunma Spor Kulübü, şampiyonada toplamda 8 sporcusuyla dereceler alarak taekwondo camiasında adından söz ettirdi. Sporcuların elde ettiği başarılar, bireysel yeteneklerin yanı sıra kulüp bünyesindeki disiplinli çalışmanın bir yansıması olarak değerlendirildi.

Sporcular ve antrenörler, önümüzdeki turnuvalarda benzer başarıları sürdürmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmeyi planlıyor. Akademik Savunma Spor Kulübü ise, taekwondo sporuna katkısını artırarak yeni şampiyonluklar hedefliyor.

Haber Merkezi

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