Erciyes Üniversitesi Patent Tescilinde Lider Konumda

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitede gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların yanı sıra sınai hakların korunmasına da önem verildiğini belirtti. Devlet üniversiteleri arasında 1. sıraya yükselmenin gurur verici olduğunu ifade eden Altun, yürütülen Ar-Ge çalışmalarının patent kazanımlarıyla topluma hizmetin önemli bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Prof. Dr. Altun, ERÜ’nün başarı grafiğinin her geçen gün daha da yükseldiğini vurgulayarak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.