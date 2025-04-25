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  • Hukukçu Çelik, 'Ruhsatsız silah bulunduran kişiler, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir'

Hukukçu Çelik, 'Ruhsatsız silah bulunduran kişiler, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir'

Hukukçu Ayşe Alice Çelik, 'Gündemimizde biliyorsunuz birçok cinayet oluyor bu kullanılan silahların hiçbirinin genelde ne bulundurma ne de taşıma ruhsatı oluyor. Bunu da vatandaşlar illegal yollarla temin edebiliyorlar. Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 2 yıldan başlar 4 yıla kadar çıkar. Bu silahın bir suça karışmış olması kanunun hangi maddesine ya da nitelikli haline girdiğine göre değişiklik gösteriyor. Bunun cezası kat kat artar ve müebbete kadar devam eder' dedi.

Hukukçu Çelik, 'Ruhsatsız silah bulunduran kişiler, 2 ila 4 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir'

Son dönemde artan silahlı şiddet olayları, ruhsatsız silah kullanımını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hukukçu Ayşe Alice Çelik, yasal çerçeveyi ve yaşanan sorunları dile getirdi. Çelik, "Herkes silah taşıyamaz ama kanunun izin verdiği noktalar da var tabii. Silah taşımada ruhsat iki türlü olur; bulundurma, taşıma ruhsatı şeklinde. Bulundurma ruhsatını 21 yaşını doldurmuş engel hali bulunmayan Türk vatandaşları alabilir ama sadece iş yerinin güvenliği için veya evde bulundurabilir. Taşıma ruhsatını ise yüksek güvenlik görevlileri kullanabiliyor. Bunun için yine engel halinde olmaması gerekiyor. Kanunda izin verildiği şekilde kullanılabilir, ruhsatsız silah bulundurmanın da şöyle bir durumu var; gündemimizde biliyorsunuz birçok cinayet oluyor bu kullanılan silahların hiçbirinin genelde ne bulundurma ne de taşıma ruhsatı oluyor. Bunu da vatandaşlar illegal yollarla temin edebiliyorlar. Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası 2 yıldan başlar 4 yıla kadar çıkar. Bu silahın bir suça karışmış olması kanunun hangi maddesine ya da nitelikli haline girdiğine göre değişiklik gösteriyor. Bunun cezası kat kat artar ve müebbete kadar devam eder” diye konuştu.

Haber Merkezi

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