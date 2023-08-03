Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

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  • 03.08.2023 10:17
  • Güncelleme: 03.08.2023 13:45
Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi takımları ağırlamaya devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yüksek rakımda konforlu tesislerde spor takımlarını ağırlamaya devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla şehre kazandırılan ve 1850 metre yükseklikte 2 futbol sahası ile hizmet vermeye devam eden Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, futbol başta olmak üzere farklı branşlarda profesyonel spor takımlarının ve sporcuların tercih ettiği kamp merkezi oluyor. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı, yaz, kış olmak üzere 12 ay sporun merkezi olma yolunda ilerlerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel önem verdiği Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Gençlerbirliği ve İstanbulspor kampını tamamlarken, Adıyamanspor merkezde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp alanında Erciyes’i cazibe merkezi haline getirecek olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde futbol dışında farklı branşlar olan, kayak, bisiklet, atletizm, güreş, okçuluk takımları ile profesyonel sporcular da kamp yapıyor.

YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE YENİ PROJELER YÜKSELİYOR

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 1850 metre rakımda 2 futbol sahası ile profesyonel takımlara hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi bölgesinde 4 adet sahanın da yapımı tamamlandı. Çalışmaları süren proje çerçevesinde toplam saha sayısı 8’e yükseltilirken merkezin olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, atletizm pisti ve fitness merkezi ile profesyonel sporcuların ve takımların gözdesi haline getirilmesi hedefleniyor.

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İHA

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