Erciyes yüksek İrtifa Kamp Merkezi tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın spor alanına damga vuran projesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla düzenlenen törenle tanıtıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet vermeye devam eden, futboldan basketbola, yüzmeden atletizm ve bisiklet gibi sporları içine alan geniş bir çerçevede spor merkezi olan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için Tanıtım Töreni düzenlendi.

Tanıtım Töreni’ne Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler ve Murat Cahid Cıngı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve spor camiası katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Tanıtım Töreni’nde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Bir hekim olarak hep hayalimdi, Kayseri’mizi bağrına basan Erciyes’imizin spor camiasına ayrıca ev sahipliği yapmasını arzu ediyordum. Daha önceki dönemlerde hizmeti geçen, özelde Özhaseki bakanımıza kayak merkezi ile ilgili yaptığı anlamlı çalışmalardan dolay teşekkür ederken, değerli milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı’nın emeği, gayreti çok, genel müdür olarak çalışmış birisi olarak kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Erciyes’in kayak merkezinin yanı sıra, sıcak su çalışması ve yüksek irtifa merkezi ile taçlandırıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’ın lütfu ile Erciyes’imiz bize nitelikli içme suyunu verirken, aynı zamanda kayak merkezi ile en önemli turizm merkezi ve ekonomik olarak gelir merkezi olmaya başlamıştı. Bunu sıcak su ile taçlandırıp, yüksek irtifa merkeziyle de hem ülkemizin bütçesine hem de spor camiamızın bu güzel hizmetlerinden faydalanmasını katkı sağlamayı amaçladık” diye konuştu.

Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi hakkında bilgiler paylaşarak, “Yüksek İrtifa Merkezi’ni önemli proje olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile iş birliği halinde hayata geçirmek için gayretlerimizi sürdürdük. 6 sahamız hazır, şuanda 2 maç yapılıyor, 4 takımımız yararlanıyor. 2 diğer tarafta sahamız var, 2 tane de ektik inşallah önümüzdeki sezona devam edecek. Toplam 8 saha olacak. Olimpik yüzme havuzumuz, basketbol, hentbol ve voleybol gibi çok amaçlı sporda kullanılan kapalı spor salonumuz ve ikinci katında fitness merkezi ile spor camiasına ‘ben buradayım’ diyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’tan Bakan Bak’a Atletizm Merkezi Talebi

Bakan Bak’tan Atletizm Pisti projesi için destek talep eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Bakanımız gelmişken, atletizm merkezi ile ilgili yapılacak olan çalışmada sayın bakanımızdan destek diyoruz. Umuyor ve inanıyoruz ki siz bize hediye edersiniz ama yüzde 50, yüzde 50 yapalım, farkımız yok, Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde el ele, gönül gönle vermek suretiyle bakanlarımızla, kamu kuruluşlarımızla, gönül insanı valimizle dayanışma içerisinde, Hulusi bakanımız başta olmak üzere milletvekillerimiz ne isteğimiz olursa hep beraber sahipleniyor, şehrimize kazandırmaya çalışıyorlar. Birliğimiz, beraberliğimizin, dayanışmamızın bereketini yaşıyoruz. Cumhur ittifakımızın Kayseri’de en güzel örneklerini sergiliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli genel başkanımıza layık olma adına hep beraber el ele diyor, bizi seven, hizmet etmemize vesile olan Kayserili hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz.”

Büyükkılıç, şehrin genç nüfusuna yaptıkları hizmetle sahip çıktıklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki Spor A.Ş. modelini burada hayata geçirdik. Epeyce aşama kaydettik, 3 milyon insana dokunmuş bir Spor A.Ş.’den, 33 tane havuzu olan bir şehirden, taşrada da tüm spor alanları, halı sahalarından söz ediyorum. Sadece 1 taşra ilçemizde 43 tane halı sahadan bahsediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile el ele vermek suretiyle, şehrimizin genç, dinamik nüfusuna sahip çıkma, onları uyuşturucu müptelasından, dijital zehirlenmeden uzaklaştırma adına gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’nin birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri ay yıldızlı Türk Bayrağı’nın altında, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan, inancını geleceğe taşımaya çalışan, kültürün, turizmin merkezidir” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak’tan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne Övgü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, “Gerçekten olimpik hazırlık başta olmak üzere önemli tesisi birlikte açıyoruz. Güzel bir vizyon proje, başkanımızın da hayali olduğunu ifade ettiği güzel bir tesis. Sporcuların uluslararası şampiyonalara, turnuvalara hazırlanmaları açısından böylesine tesisler çok kıymetli. Burada bilim kullanılıyor, daha çok oksijen önemli. 6’sı tamamlanmış, 2’si ekilmiş toplam 8 saha, yanında yüzme havuzu, onun yanında kapalı spor salonu” dedi.

“Atletizm Pisti’ni Yüzde 50, Yüzde 50 Beraber Yapalım”

Başkan Büyükkılıç’ın Atletizm Pisti projesi isteğine yarı yarıya birlikte yapma sözü veren Bakan Bak, “Atletizm Pisti bu yükseklikte çalışma için çok önemli. İfade ettiği gibi Atletizm Pisti’ni yüzde 50, yüzde 50 beraber yapalım. En kısa sürede Spor Toto ile sözleşme imzalayalım, projesi ile beraber gerçekleştirelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Belediye olarak spor tesisi yapımında bayağı öndeler, bu işi biliyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak bu işi çok ileri noktalara götürmüşler” diye konuştu.

Burasının tanıtılması gerektiğine vurgu yapan Bakan Bak, atletizm tesisi için destek olacaklarını belirterek, “Kayseri sporda bir marka, Erciyes kayak merkezi bir marka. Özhaseki bakana, Memduh başkana, değerli milletvekilimize, buranın dinamiklerine çok teşekkür ediyoruz. Bu tesislerde pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. Pek çok olimpiyatlar için binlerce sporcu gelip burada çalışacak. Buralar çok kıymetli yerler, tanıtımını çok iyi yapmamız lazım, bizler de onları yönlendireceğiz. Bütün takımları buraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 2024 Avrupa Spor Şehri ünvanına sahip olan Kayseri’nin spor şehir olma yönünde ilerlediğini belirterek, ‘ağabeyim’ diye hitap ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a spora ve Kayseri’ye verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

“Gerçek Spor Şehrine Hoş Geldiniz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a ‘gerçek spor şehrine hoş geldiniz’ diyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “175 bin lisanslı sporcumuz var. Lisanslı sporcu sayısında Türkiye’de ilk 10’dayız. Kayseri sadece sporda değil, sanayide, ticarette harikalar yapan bir şehir. Bu şehirde sporda gerçekten büyük emekler veriyor” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Şehrin Bütünündeki Spor Faaliyetlerinde İnanılmaz Emek Veriyor”

Kayseri’nin sporla, sporcuyla bu kadar haşır neşir olmasında Başkan Büyükkılıç’ın çok büyük emeği olduğuna vurgu yapan Vali Çiçek, şunları söyledi:

“Bu kadar hizmet eden, bu kadar emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür etmezsem hakka riayet etmemiş olurdum. Büyükşehir Belediye Başkanımız sadece burada değil şehrin bütünündeki spor faaliyetlerinde inanılmaz emek veriyor. Burayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile başlattı ama gece gündüz buradaydı, burası onun evladı gibiydi ve bugün de hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor biz de buna şahitlik ediyoruz.”

“Sayın Belediye Başkanımız Tıbbın Doktoru Fakat Belediyeciliğin Profesörü”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Kayseri olarak şanslı olduklarını dile getirerek, “Çok evveliyatı var, şimdi de Memduh Büyükkılıç dönemini yaşıyoruz. Burada valimizle, belediye başkanımız çok iyi anlaştılar ve bu şehrimize çok olumlu şekilde yansımakta. Çok çeşitli değişik alanlarda hamleler yapılıyor. Tarımda, hayvancılıkta, sporda, sanatta, ticarette, sanayide, savunma sanayiinde çok önemli gelişmeler var. Sayın Belediye Başkanımız tıbbın doktoru fakat belediyeciliğin profesörü. Gece gündüz demeden büyük bir tevazu ve içtenlikle memleketimizde kim varsa onlara hizmet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’a övgüler dizen Akar, “Buradaki mesele, vizyon meselesi. Belediye Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde valimiz, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımızla beraber, omuz omuza verip Türkiye’nin büyük ve güçlü olması için yapılan çalışmaların bir parçası olarak Kayseri’deki çalışmaları büyük bir ferasetle ve büyük bir dirayetle götürdüler, götürüyorlar” dedi.

Akar, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin tanıtımının önemine işaret ederek, merkezin sunduğu imkânlardan söz etti ve kentin bu noktaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise tarihi bir an yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün güzel bir açılış yapıyoruz. Hep hayalimiz Erciyes’in sadece turizmle yetinmeyip, şehrimize 12 ay boyunca hizmet vermesiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu da aynı şekilde idi. Bunun da en önemli ayaklarından birisi spor turizmi. Kendilerine bu güzel esere atmış olduğu imzadan dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece Erciyes’te değil şehrimizin her noktasında Büyükşehir Belediyemiz gençliğimize ve spora çok önemli yatırımlar yaptı. Bu sayede de Avrupa Spor Kenti olmaya hak kazandı. Bu Türkiye açısından önemli bir başarıdır.”

Milletvekili Cıngı, Büyükşehir Belediyesi’nin imkânları ile kentte çok ciddi spor yatırımları yapıldığının altını çizerek, spor alanında Kayseri’de hep ilklerin yapıldığına işaret etti ve Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Gökay ise Türk futbolu ve Türk spor camiası adına büyük bir adım atmanın heyecanını ve gururunu yaşadıklarını kaydederek, “Erciyes Yüksek İrtifa Kamp tesisimizin açılışı genç sporcularımızın gelişimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tesis geleceğin yıldızlarını yetiştirecek bir yuva olacaktır” diyerek, Bakan Bak ve Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilerek, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi gezildi. Protokol, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu ve fitness merkezini ilgiyle inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

Türkiye-Portekiz U16 Milli Takımı Maçını İzlediler

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekilleri ve protokol ile birlikte, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde Türkiye-Portekiz U16 Milli Takımları karşılaşmasını izleyerek, turnuvada şampiyon olan A Milli Takıma destek verdi.