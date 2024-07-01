Erdoğan, 'Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez'

Erdoğan, konuyla ilgili “Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri’de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevezzül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık inşallah bundan sonrada olmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Dün Kayseri’de Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaşlarda bir kız çocuğunun taciz ettiği iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca milletimize eziyet edildi. Belli bir yaşam tarzına kayıtsız şartsız uyması beklendi. Tepeden inme yönetim anlayışının ülkemize ve demokrasimize ağır faturaları olmuştur. Biz bu anlayışa 1994 yılında belediyelerde 2002 yılında da tüm Türkiye genelinde son verdik. Kimsenin hayat tarzına, inancına tercihlerine karışmadık. Siyasi rövanşizmden her zaman uzak durduk. Ancak son dönemde özellikle el değiştiren belediyelerde eski hastalıklar tekrardan nüks etmeye başladı. Muhalefet içindeki radikal unsurlarında kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsaade edilmemeli. Türkiye’nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Muhalefetin aklı selim sahibi aktörlerinden eski Türkiye’nin kötü hatıralarını tekrar canlandıran sahnelerin önüne geçilmesi noktasında daha çok çaba bekliyoruz. Birilerinin kendi beceriksizliğinin faturasını savaştan ve terör sebebiyle evini, barkını, vatanını terk etmek zorunda kalmış sığınmacılara kesmek kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri’de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevezzül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Biz hiçbir zaman böyle olmadık inşallah bundan sonrada olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme nefret diliyle insanları düşmanlaştırmak AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır asla ve asla yer bulamayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BİZ BUNLARI İFADE EDERKEN SALT BİRİLERİNİ ELEŞTİRMEK İÇİN SÖYLEMİYORUZ’

Erdoğan konuşmasının devamında, “Burada şunu tüm samimiyetimle vurgulamak istiyorum. Biz bunları ifade ederken salt birilerini eleştirmek için söylemiyoruz. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Biz iktidarı ve muhalefetiyle el birliği içinde tüm Türkiye’de layıkıyla hizmet etmek arzusundayız. Bizim siyasete bakış açımız bellidir. Muhalefetin on yıllardır yaptığı gibi siyaset siyaha beyaz beyaza siyah demek değildir. Siyaset yanlışa engel olmak, doğruya güç vermek, faydalı işleri desteklemektir” şeklinde konuştu.