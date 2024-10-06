Erem Şentürk: 'Evdeki çocuğun kayıp gitme hızı, sokaktakinden 20 kat fazla'

Kayseri’de aile meselesi ve toplum konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta konuşan Kayseri Aile Platform Başkanı Ahmet Avanlıer “Aile platformu olarak toplumun yapı taşı olan aile kurumunu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz . Ailelerin karşılaştığı sosyal kültürel ve hayati her türlü olumsuzlukları ailelerin karşılaştığı sosyal kültürel ve aile yapısına yönelik her türlü olumsuz dayatmalara ve bu dayatmalardan doğan zorluklara karşı ailelere yardımcı olmak sağlıklı ve mutlu bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak en temel misyonumuzdur” dedi.

İstanbul Aile Vakfı ve Kayseri Aile Platformu tarafından protokolünde katılımıyla aile meselesi ve toplum konulu konferans gerçekleştirildi.

Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta aile meselesi ve toplum konusu kapsamlı olarak ele alındı.

Toplumsal bilinçlendirmeyi artırmak isteyen ve bu bilinçlendirmeyi nesillere aktarmak istediğine değinen Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, “Platformumuz güçlü aileyi oluşturacak kadın değerleri ile barışıp huzurlu ve sağlıklı ailenin kurulması ve muhafazası için mekanizmaları hayata geçirmeyi ve bu doğrultuda toplumsal bilinci artırmayı. Vizyonumuz ailenin toplumun huzur ve refahındaki kritik yönünü vurgulayan bir anlayışla hareket ederek Kayseri’deki tüm ailelerin sosyal duygusal kültürel ve bilinç olarak güçlenmesini sağlamaktır. Bilge mimar Turgut Can Sever’in bir sözü var şehirleri imar ederken neslin ihyasını ihmal ederseniz o ihmal ettiğiniz nesil imar ettiğiniz şehirleri tahrip eder der neslin ihyası işte bu yüzden önemlidir dostlar bu yüzden bir hazine gibi gördüğümüz neslin ihyasını önemsiyoruz. Çünkü nadide bir çiçek gibi yetiştirmemiz gereken bu nesil yarınların ailelerini kuracak. Asırlar öncesinden bize aktarılan medeniyet kodlarını yarına aktaracaklar” diye konuştu.

Bilinçli nesil yetiştirmede en büyük görevin anne ve babaya düştüğünü ifade eden gazeteci yazar Erem Şentürk ise, “Evde ki çocuğun kayıp gitme hızı sokaktaki çocuktan 20 kat daha fazla. Hiç anlamazsınız biz çocukları saniye saniye koruyamayız. Birincisi büyük hikayeyi çocuklara anlatmak. Her millet büyük hikayesinin üzerinde var olur. Büyük hikayesi üzerinde korunur. Eğer bir millet çocuklarına büyük hikayeyi anlatmıyorsa o millet mahvolmaya mahkumdur. 6 haftalık bir süreçte Discord'da Türkçü, ırkçı, olma ihtimali çok yüksektir. Güçlü gençleri oluşturmanın yolu nasihat ve İyi okullara göndermek değildir. Bunun parayla veya okulla da ilgisi yoktur. Nesil evde yetişir ve anne baba büyük hikayeyi aktarmak zorundadır. Aksi halde o çocuklar kandırırlar ve mahvolurlar. Paradan başka bir şey düşünmeyen tek derdi para olan mahvolan nesil haline gelirler. Bunu verme sorumluluğu devlette, okulda, doktorlarda değildir. Bu sorumluluk anne ve babadadır. Bütün dünya da böyledir” şeklinde konuştu.