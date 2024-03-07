Erenköy Mahallesi'nde hummalı yol çalışması tamamlandı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; Erenköy Mahallesi, Billur Caddesi ve Büyük Elmalı Caddesi’nde büyük bir çalışmayı tamamladıklarını söyleyerek, bölgenin rahat bir ulaşıma kavuştuğunu söyledi.

Bölgenin ulaşımının rahata kavuşması için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Erenköy Mahallesi Billur Caddesi ve Büyük Elmalı Caddesi’nde büyük bir çalışmayı tamamladık. 1,5 kilometrelik yokuşlu bir alan burası. Özellikle Corona ve depremle birlikte bu bölgelere yoğun bir şekilde konut inşaatları yapılmaya başlandı. Altyapı, doğalgazı, suyu kanalizasyonu, yağmur suyu hattı başta olmak üzere çalışmalar, daha sonrasında asfalt, kaldırım çalışması ve korkuluklarının yapılması gibi büyük bir çalışma tamamlandı. Çok güzel bir hat ortaya çıktı. Şimdi yine yukarıdaki bölümlerde çalışmaların ileri aşaması devam ediyor. Aynı çalışmalar inşallah yapılacak. Deprem sonrasında muazzam bir yatay mimariye, bahçeli evlere dönüş oldu. Bu kapsamda da çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Dolayısıyla Melikgazi Belediyesi olarak bu yatay yapılaşmaya önem veriyoruz. Altınoluk Mahallemizde 120 bahçeli evin olacağı içinde yeşil alanları, bu projemiz etrafında okulu, parkı sosyal donatıları ile ulaşımı kolay çok güzel bir yer olacak. Bahçeli evlerimizin çatısında kendi enerjisini üretecek güneş enerjisi panelleri yer alacak. İnşallah bu tür çalışmalarımız devam edecek. Melikgazi’mizin gelişimi ve refahı için büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.