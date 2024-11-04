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Erenköy mahallesinde asfalt ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi

İlçedeki yol kalitesini artırmayı ve bölgenin estetik değerine olumlu katkılar sağlamayı hedefleyen Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde asfalt, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Erenköy mahallesinde asfalt ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirildi
Kayseri GündemEditör

İlçedeki yol kalitesini artırmayı ve bölgenin estetik değerine olumlu katkılar sağlamayı hedefleyen Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi’nde asfalt, kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmak, hem sürücülere hem de yayalara konforlu bir ulaşım ağı sağlamak için yürütülen çalışmada, 1300 ton asfalt kullanıldı. Ulaşım ağını daha konforlu hale getirmek ve güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının ihtiyaç duyulan bölgelerde son hızla sürdüğünü belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Erenköy Mahallesi’nde tamamlamış olduğumuz asfalt çalışmalarıyla yol ve ulaşım ağını güçlendirmekle beraber, bu bölgedeki yaşam standartlarını da yükselttik. Asfalt çalışmamızın yanı sıra kaldırım, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarımız ile mahallemizin önemli bir ihtiyacını karşılamış olduk. Şehrimizdeki ulaşım ağını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek için hizmetlerimize son sürat devam ediyoruz. Hedefimiz, sadece yol kalitesini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre düzenlemesi ve estetik açıdan göze hitap eden yeşil alanlar oluşturarak, ilçe sakinlerimizin günlük yaşamlarını daha konforlu hale getirmektir. Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize ve Erenköy Mahallemize katkı sağlayan çalışmalarımız Melikgazi’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kazasız belasız kullanmayı nasip etsin" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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