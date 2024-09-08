Ergenlik döneminde dijital bağımlılık: ebeveynler dikkatli olmalı

Ergenlik döneminde olan çocuğu için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken konular var. Örneğin dijital bağımlılık birçok farklı soruna yol açabiliyor. Psikolojik Danışman Elif Ece Güven, ergenlik dönemindeki kişilerin sosyal medya üzerinde fazla vakit geçirmelerinin bazı riskler taşıdığını ifade ederek, ”Ergenlik dönemindeki kişiler sosyal medya platformlarında kişisel bilgilerini ve ailelerine dair bilgileri paylaşabiliyorlar. Bu durum, kendileri hakkında istenmeyen bilgilerin yayılmasına ve güvenlik sorunlarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medya ve oyun bağımlılığı geliştirme potansiyelinin de yüksek olduğunu vurgulayan Güven, "Bu dönem, gençlerin yalnız kalma isteğiyle birleştiğinde, sosyal medya ve dijital oyunlara olan bağımlılık artabilir. Ailelerin, çocuklarının sosyal medya ve oyun kullanımlarını düzenlemesi, güvenlik önlemlerini alması ve bağımlılığı önlemek için çeşitli stratejiler geliştirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.