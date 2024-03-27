Erkan 'Savunma Sanayi kurulacak'

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ziyareti sonrası şehre savunma sanayi kurulacağını paylaştı.

Milletvekili Erkan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamasında; "Milli Savunma Bakanımızın destekleriyle şehrimize savunma sanayi kurulacağının müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi. AK Parti Teşkilatlarının seçimlere hazır olduğunu ifade eden İl Başkanı Seher Ünsal ise; Kırşehir halkının yükselen değerlerle sandık başına gideceğini ve AK Parti belediyecilik anlayışını bildiğini söyleyerek; "Şehrin özlemle beklediği projeler bir bir hayata geçecek. İnsan, istihdam ve şehir odaklı hazırlanan projelerde ana amacımız; Kırşehir’in gelişen ve vizyoner yönünü ortaya koymaktır. Bizler; belediyecilik anlayışında şehri yeni baştan inşa ederek neler hayal edildiğinde yapılabileceğini gösterdik. Türkiye Yüzyılı Kırşehir’imiz için de gelişme ve sıçrama döneminin adı olacaktır. Ötekileştiren değil kucaklayan politika anlayışıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.