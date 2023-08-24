Erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı

Tartıştığı erkek arkadaşını yanında getirdiği bıçakla bıçaklayarak öldüren genç kız gözaltına alındı.

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  • 24.08.2023 23:48
  • Güncelleme: 25.08.2023 08:58
Erkek arkadaşını öldüren genç kız gözaltına alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren genç kız gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Cansu T. (29) ve erkek arkadaşı Zafer T. (33) arasında tartışma yaşandı. Cansu T., tartışmada yanında getirdiği bıçakla Zafer T.’yı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Zafer T., kaldırıldığı Ürgüp Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cansu T.’yi gözaltına aldı.

İHA

Kayseri Gündem
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