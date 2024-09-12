Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ni Nuh Naci Yazgan'a bağlayan yol çalışması devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi ile Nuh Naci Yazgan Üniversitesi arasında yapılan yeni yol çalışmalarını inceledi. Tamamen yeni bir yol inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çalışmalar tamamlandığında Erkilet ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarları birbirine bağlanarak, şehrin ulaşım ağına güçlü bir katkı sağlamış olacağız" dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki bağ ve safiye alanında saha incelemesinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını takip etti.

Vatandaşların keyif alabileceği ve yaşamaktan mutluluk duyabileceği yaşam alanları inşa ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yeni bir yol yapımında yoğun çalışmalarımız devam ediyor. ODTÜ Koleji’nden başlayıp Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ne kadar ulaşacak olan üç kilometrelik bir güzergâhta yeni bir yol yapıyoruz. Asfalt dökmüyoruz, asfalt yenilemiyoruz; tamamen yeni bir yol inşa ediyoruz. Altyapısıyla birlikte tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Diğer altyapı kuruluşlarının yapacağı altyapı çalışmaları tamamlandığında, Erkilet Bulvarı’ndan gelindiğinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’na ulaşılabilecek. Yani her iki bulvarı birbirine bağlayacak olan bu üç kilometrelik güzergâh, şehrin ulaşım aksına yeni bir yol kazandıracak. Bizim hedefimiz, Kocasinan’ın her bir bölgesinde en kaliteli hizmeti ulaştırabilmektir. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir noktasında çalışmalarının olduğunu ve vatandaşların daha mutlu yaşamaları için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.