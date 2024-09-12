Başkan Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt'ı Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayacak büyük kavşak çalışmasını inceledi

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Olgunlar Caddesi’ni Uzay Caddesi’ne bağlayan büyük bir kavşak çalışması gerçekleştiriyor.

Sivas Caddesi’ni ve Mustafa Şimşek Caddesi’ni Hulusi Akar Bulvarı’na bağlayacak olan geniş çaplı kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, çalışmalar tamamlandığında şehrin trafik yükünün azalarak ulaşımın rahatlayacağını belirtti.

“20 milyon metrekare alanda 18 uygulaması yapıyoruz”

Türkiye’de en fazla imar uygulaması yapan belediye olduklarını belirten Başkan Palancıoğlu, yapılan kavşak çalışmasının uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Yıldırım Beyazıt Mahallemizde kavşak ve yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Aslında kavşak ve yol basit bir çalışma gibi görünüyor; ama hakikaten yol yapmak, kavşak yapmak oldukça zor işler. Yıldırım Beyazıt’ta Olgunlar Caddesi ve Uzay Caddesi’nin olduğu alanda altı seneyi geçmiş durumda olan mahkeme ve kamulaştırma vardı. Buradaki eski binaların yıkılması için çalışma vardı. Bütün mahkemeler sonuçlandı ve şu anda yolu açabilir hale geldik. Öncelikle elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, fiber kablo gibi altyapı eksiklikleri yapılıyor. Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üstyapı çalışmalarımız olan asfalt hazırlığı, kaldırımlar, bordürler başlıyor ve nihayetinde asfalt yapılıyor. Burası Mustafa Şimşek Caddesi, Sivas Caddesi ve Hulusi Akar Bulvarı arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeki en önemli akslardan bir tanesi. Yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi. Türkiye’de en fazla imar uygulaması, 18 uygulaması yapan belediyeyiz. 20 milyon metrekare alanda 18 uygulaması yapıyoruz. Bu sayede yollar, parklar diğer kamu alanları belediyemize geçiyor ve mahallelerin en iyi şekilde canlanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla burada yapmış olduğumuz Yıldırım Beyazıt Mahallemizdeki 18 uygulaması sonucunda burası artık yol açılabilir hale geldi ve biz bu çalışmayı bitirmek üzereyiz. Hayırlı olsun. Cenab-ı Allah kaza, bela vermesin. Sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bu yolları kullanmayı nasip etsin.”