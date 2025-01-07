Erkilet'te işyerini kurşunlayıp kaçtılar
Erkilet Osmangazi Mahallesinde bulunan bir inşaat firmasının ofisine silahla ateş eden şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay 22.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Erkilet Osmangazi Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre H.C. ile H.C. hafif ticari araçla işyerinin önüne gelerek ateş etti. Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken polis ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.