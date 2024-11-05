Erşan'dan 'organ nakli' için seferberlik çağrısı

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; Kayseri’de organ bağışı konusunda yol alamadıklarını söyleyerek, "Bir takım bilgi eksiklikleri, yanlış inanışlar ve ön yargılar sebebiyle organ bağışı noktasında arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için program düzenlendi. Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; Kayseri’de organ bağışı konusunda yol alamadıklarını söyleyerek, "Sahada görev yapan arkadaşlarımız gayret gösteriyorlar ama maalesef bir takım bilgi eksiklikleri, yanlış inanışlar ve ön yargılar sebebiyle organ bağışı noktasında arzu ettiğimiz seviyelerde değiliz. Bunu gidermek adına sahada bütün arkadaşlarımız gayret gösteriyor ama maalesef vatandaşlarımızda, sağlık çalışanları da dahil olmak üzere bu duyarlılık yok. Gönlümüzden geçen şu. Tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi donörle ilgili canlıdan değil de kadavradan daha çok bu bağışlar olsun istiyoruz ama yanlış inanışların önüne geçemiyoruz. Belki de yöntem değişikliğine gitmek gerekiyor aktarıyoruz, anlatıyoruz ama 2024 yılı içerisinde biz şu ana kadar ilimizde sadece 71 kişiden bağış alabilmişiz. Çok düşük bir sayı. Kayseri nüfusu 1 milyon 445 bin. Toplamda yaşayan 1.5 milyonun üzerinde yaşayan insan var ama bağış anlamında 1 yılda bu kadar bir sayıya ulaşabilmişiz. Sadece kamuda 13 bin civarında sağlık çalışanı var ve ilk duyarlılığı göstermesi gereken gruplarda bizleriz. Burada tabi ki tek tek sorgulamayacağız ama kendi içerimize de baksak aramızda kaç kişi organ bağışı yapmıştır. Dediğim gibi bir yöntem değişikliğine gitmemiz lazım. Vatandaşlara bu konuda çok daha iyi bir şekilde bilgilendirmek icap ediyor. Onların zihinlerindeki bu yanlış inanışları, bilgi eksiklerini gidermek için bizim sağlık çalışanları olarak daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Bu durumu geriye çevirmek adına çok daha fazla çalışmamız icap eder ama çok da kötümser olmayalım" diye konuştu.

Kayseri’de 743 kişinin böbrek, 48 kişinin kemik iliği ve 20 vatandaşında kornea nakli için beklediğini kaydeden Erşan; "Kayseri özelinde birkaç rakam paylaşmak istiyorum. Organ nakli için bekleyen vatandaşlarımız var. Tüm dünyada olduğu gibi Kayseri’de de böbrek nakli bekleyen 743 vatandaşımız var. Onun dışında kornea, kemik iliği için bekleyen vatandaşlarımız da var. Kemik iliği için 48, kornea için 20 civarında vatandaşımız beklemektedir. Güzel işler de yapılıyor. Öncelikle üniversitemizi bu manada tebrik etmek lazım. Nakil konusunda ilimize öncülük yapan alandır. 2022 yılında da böbrek nakli ile ilgili süreçleri başlatmış olduk. Çok şükür nakli gerçekleştiren vatandaşlarımızın durumu iyi. Biz ölüp gittikten sonra toprak olacak organlarımızı sırf bu yanlış inanışlardan dolayı birçok insanın hayatını kurtarabilecekken yada daha konforlu bir yaşam sağlayacakken o insanlara biz bu şansı tanımıyoruz. Elimizde bir imkan var ve bunu kullanabiliriz ama kullanmıyoruz. İnsan buna üzülüyor. Kendimizde böyle bir şey olduğu zaman acaba ister miydik. Ömrümüzün sonuna kadar bir diyaliz cihazına mahkum mu olmalıyız, yoksa kısa zamanda bir organ çıkıp da bizi hayatımıza döndürebilir mi. Bunu kendimize sormalıyız ve seferberliği öncelikle kendimizden başlatmalıyız. Bu hemen olmayacak ama bu sorumluluğu hissedersek etrafımıza yaygınlaştırabiliriz" ifadelerini kullandı.