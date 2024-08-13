ERÜ, 3D Beton Yazıcı ile üretilebilen Çevre Dostu Yapı Malzemeleri geliştirecek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) çerçevesinde 3D beton yazıcı ile üretilebilen çevre dostu yapı malzemeleri geliştirecek.

Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) çerçevesinde desteklenen proje ekibi, 3D baskı teknolojisinin inşaat sektöründeki potansiyelini kullanarak çevre dostu hibrit ve çimentosuz ultra düşük karbon salınımlı yapı malzemelerinin geliştirilmesini hedeflemekte. Ayrıca, projede 3D beton yazıcı teknolojisinin inşaat sektöründeki hızlı imalat süreci, azaltılmış iş gücü ihtiyaçları, özelleştirilebilir tasarımlar ve daha az atık oluşturarak çevreci bir yöntem sunma potansiyelinden faydalanılacak. Ülkemizin araştırma kapasitesini artırmak ve uluslararası standartlarda bilimsel çalışmalar yapabilen üniversiteleri teşvik etmek amacıyla ADEP tarafından desteklenen bu proje kapsamında hem akademik hem de inşaat sektöründe çevre dostu inşaat teknolojilerinin gelişimine önemli bir ivme kazandıracak. Bu başarı ERÜ’nün bilimsel araştırmalardaki kararlılığını ve çevreye duyarlı çözümler geliştirme konusundaki vizyonunu da gözler önüne sermektedir.

’3D Baskı Metoduna Uygun Çevre Dostu Hibrit Harçların Geliştirilmesi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ile Çevresel Etkilerinin Belirlenmesi’ başlıklı proje ekibinde; ERÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Okan Karahan, Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş, Doç. Dr. Serhan İlkentapan, Doç. Dr. Uğur Durak, doktora öğrencisi Ezgi Örklemez, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özmen, Abdullah Gül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Burak Uzal ve Prof. Dr. Niğmet Uzal ile Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden de Prof. Dr. Mustafa Şahmaran yer alıyor.