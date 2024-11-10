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  • ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gerçekleştirildi

ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

ERÜ'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni gerçekleştirildi
Kayseri GündemEditör

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) düzenlenen törenle anıldı.

Rektörlük binası Atatürk heykeli önünde gerçekleştirilen anma törenine; ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Dr. Oktay Musa Kayırga, Senato Üyeleri, dekanlar, merkez müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan’ın Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan anma etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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