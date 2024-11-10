Bünyan 'da 10 Kasım

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, Bünyan ilçesinde program düzenlendi.

Bünyan 'da 10 Kasım
Kayseri GündemEditör

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla, Bünyan ilçesinde program düzenlendi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’nin Bünyan ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ölümünün 86. yıl dönümünde saat 09.05’te ilçe protokolü eşliğinde düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma programları kapsamında Bünyan’da düzenlenen çelenk sunma töreni; İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Garnizon Komutanı Yakup Konya, Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve ilçe protokolünün katılımları ile gerçekleştirildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mantar üretim tesisinde yangın
Mantar üretim tesisinde yangın
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Makam bitti, görev bitti artık ben gittim diyenlerin partisi değil AK Parti'
AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: 'Makam bitti, görev bitti artık ben gittim diyenlerin partisi değil AK Parti'
Vali Çiçek, 10 kasım mesajı yayınladı
Vali Çiçek, 10 kasım mesajı yayınladı
Kayü'nün rektör odası açıklaması: Abartılı ve yalan haber
Kayü'nün rektör odası açıklaması: Abartılı ve yalan haber
İtfaiye Ekim ayında 1088 olaya müdahale etti
İtfaiye Ekim ayında 1088 olaya müdahale etti
Büyükşehir'den Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı: 'Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak'
Büyükşehir'den Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı: 'Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak'