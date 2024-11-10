Bünyan 'da 10 Kasım
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, Bünyan ilçesinde program düzenlendi.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla, Bünyan ilçesinde program düzenlendi.
Tüm ülke genelinde olduğu gibi Kayseri’nin Bünyan ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk; ölümünün 86. yıl dönümünde saat 09.05’te ilçe protokolü eşliğinde düzenlenen törenle anıldı. 10 Kasım Atatürk’ü Anma programları kapsamında Bünyan’da düzenlenen çelenk sunma töreni; İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Garnizon Komutanı Yakup Konya, Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak ve ilçe protokolünün katılımları ile gerçekleştirildi.