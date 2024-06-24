ERÜ'de Bayramlaşma Töreni düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

ERÜ'de Bayramlaşma Töreni düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük Fuaye Salonu’nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, Zafer Çağlıtalaslıgil, fakülte dekanları, merkez müdürleri, daire başkanları ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.

Bayramlaşma programına katılanlar ile tek tek bayramlaşan Rektör Prof. Dr. Altun akademik ve idari personelle sohbet etti.

ERÜ'de Bayramlaşma Töreni düzenlendi
ERÜ'de Bayramlaşma Töreni düzenlendi
ERÜ'de Bayramlaşma Töreni düzenlendi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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