Kocasinan'da bayramlaşma mesaisi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için 24 saat esasına göre mesai yapan belediye personeliyle bayramlaştı.

İlk olarak saha çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar; akabinde zabıta amirliği ve ardından belediye hizmet binasında görev yapan personelin tek tek odalarını ziyaret ederek, hem personelin hem de belediyede bulunan vatandaşların bayramını kutladı. Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle Kocasinan’ın her bir tarafında vatandaşların huzurlu bir bayram süreci geçirdiğini ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesinde Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Çalışanlara hitaben; “Bayramınız mübarek olsun” diyerek sözlerine başlayan Başkan Çolakbayrakdar, bayram-seyran demeden Kocasinan sakinlerine hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar; "Rabbim sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlar nasip etsin. Kocasinan’ın her bir tarafında hemşerilerimiz huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı’nı geçirdiler. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimi tebrik ederim. Gece-gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin nerede hizmete ihtiyaç varsa orada hizmeti yerine getiren çalışan kardeşimizin ellerine sağlık. Yaklaşık 1500 kişiyle her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle, bizler insana hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu noktada sizler de hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyorsunuz. Bundan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullanarak, daha nice huzurlu bayramlar dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, hizmet binasına geçerek burada görev yapan personelle ve vatandaşlarla bayramlaştı.