ERÜ'de kar altında Nevruz şenliği düzenlendi

Erciyes Üniversitesi’nde 21 Mart Nevruz Bayramı şenlikleri düzenlendi. Programa, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ERÜ Dış İlişkiler Ofis Başkanı Mustafa Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve öğrenciler katıldı. Şenlik kapsamında, halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, çuval, halat çekme yarışmaları gibi geleneğe ait oyunlar sergilendi. Şenlikte konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık Nevruz Bayramı’nı kutlayarak: “Bugün buradan Tanrı Dağları’ndan Adriatic Denizi’ne kadar Akdeniz’e ve oradan Suriye’ye kadar geniş bir sahili yurt tutmuş büyük Türk milletinin ortak milli değerlerinden olan nevruz bayramını kutlamak üzere bir arada bulunuyoruz. Bayram, İsmail Gaspıralı’nın ‘Dilde, işte, fikirde birlik’ sözlerinin bu geniş coğrafyada hayata geçmesinin köprülerinden birini oluşturuyor. Aynı şeylere üzülmek aynı şeylere sevinmek millet olmanın en temel şartlarından biridir. Bugün baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı coşku ille kutlarken bu ortak duygularımızı bir kez daha pekiştirmiş oluyoruz. Nevruz, doğanın uyanışını, yenilenmeyi vere dirilişi simgelerken aynı zamanda Türk dünyasının birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten geleceğe uzanan güçlü bağlarını hatırlatmaktadır. Bu bayram tarih boyunca Türk kültüründe önemli bir yer tutmuş kadim geleneklerimizle nesilden nesle aktarılmıştır. Ergenekon’dan çıkışın sembolü olarak görülen nevruz, sadece bir mevsim döngüsünün başlangıcı olarak değil aynı zamanda bağımsızlık özgürlük ve yeniden doğuşun ifadesidir. Bugün bu anlamlı günü kutlamak, hem geçmişimizi hatırlamak hem de geleceğe dair umutlarımızı paylaşmak açısından büyük bir umut. Bu özel günün hepimize mutluluk huzur getirmesini temenni ediyorum. Başta büyük Türk milleti olmak üzere tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Dış İlişkiler Ofis Başkanı Mustafa Öztürk ise Nevruz Bayramı’nı kutlayarak şöyle konuştu: “Bugün baharın gelişini kutlamak ve nevruzu kutlamak için bir araya geldik. Nevruz, Türk kültüründe çok önemli bir bayram. Yeni gün anlamına geliyor. Türk toplumları arasında baharın müjdecisi olarak kutlanıyor. Doğanın yeniden canlanması ve tazelenmesiyle beraber, bu bayram bereket, dostluk ve barışı simgeliyor. ERÜ olarak birçok etkinlik düzenliyoruz bu da çok önem verdiğimiz etkinliklerden birisi. Bu etkinlikte çok kişinin emeği geçti. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”