Kar altında Nevruz kutlaması

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, '21 Mart Nevruz Bayramı yeni gün anlamına gelen Türklerin Ergenekon'dan çıkış Destanı olduğu gün ve aynı zamanda doğanın yeniden hayat bulduğu, canlandığı dostluk, kardeşlik günü olarak kutlanan kadim bayramlarımızdan bir tanesidir' dedi.

Kar altında Nevruz kutlaması

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde 21 Mart Nevruz Bayramı kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerle bu günü kutladıklarını ifade eden Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “21 Mart Nevruz Bayramı yeni gün anlamına gelen Türklerin Ergenekon'dan çıkış Destanı olduğu gün ve aynı zamanda doğanın yeniden hayat bulduğu, canlandığı dostluk, kardeşlik günü olarak kutlanan kadim bayramlarımızdan bir tanesidir. Erciyes Üniversitesi işbirliğinde Valiliğimiz himayelerinde etkinlik gerçekleştirdik. Kar yağışı var bu da bir berekettir ben bütün herkesin Nevruz Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi

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