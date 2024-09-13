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ERÜ'de Üniversite- Sanayi İşbirliği İstişare Toplantısı düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'un ev sahipliğinde Üniversite-Sanayi İş Birliği İstişare Toplantısı düzenledi.

ERÜ'de Üniversite- Sanayi İşbirliği İstişare Toplantısı düzenlendi
Kayseri GündemEditör

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un ev sahipliğinde Üniversite-Sanayi İş Birliği İstişare Toplantısı düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun başkanlığında düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit, ERÜ Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Tıraş katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun üniversite- sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekerek oda başkanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantı, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız’ın sunumunun ardından sona erdi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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