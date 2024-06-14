ERÜ Eğitim Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 19. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 450 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun ile öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı. Törenin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi’nin başarıları hakkında bilgi verdi. Erciyes Üniversitesi’nin yapay zeka ve savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Altun, “Çok önemli bir mesleğe sahipsiniz. Ömür boyu öğrenme ve kendinizi sürekli geliştirme süreçleri çok önemlidir. Mesleğinizi sevmeyi hiçbir zaman unutmayın” dedi.

Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları verildi. Tören, öğrencilerin keplerini hep birlikte fırlatmalarının ardından sona erdi.