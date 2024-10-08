ERÜ ile Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi arasında İşbirliği Protokolü imzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokolün imza törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Genç, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile akademisyenler katıldı. İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, imzalanan protokolün iki üniversite için hayırlı olmasını diledi. ERÜ’nün iş birliklerine önem veren bir üniversite olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, imzalanan protokol ile eğitim ve araştırma alanında iki üniversite arasında önemli çalışmalarda bulunacağını söyledi. Konuşmaların ardından ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

İmzalanan protokol ile ERÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi arasında çift diploma programı hazırlanması, Öğretim elemanı ve Öğrenci değişimi, ortak araştırma faaliyetleri, uzaktan eğitim ve örgün eğitimle ders etkinliği, seminerler ve akademik toplantılar ve kurs programları düzenlenmesi gibi birçok akademik çalışmada iş birliği gerçekleştirilecek.