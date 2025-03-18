ERÜ'nün URAP Dünya Sıralaması Başarısı
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2024-2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması açıklandı.
URAP Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, üniversiteler arasında en fazla bilimsel makale yayımlamış olan 3500 üniversite belirlenerek URAP göstergelerine göre puanlanıp sıralanmıştır. Sıralama için altı akademik üretkenlik göstergesi kullanılmıştır. Bunlar; Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Toplam Yayın Etkisi, Toplam Atıf Etkisi ve Uluslararası İş Birliği göstergeleridir.
URAP 2024-2025 Dünya Sıralamasında Erciyes Üniversitesi Türkiye Üniversiteleri arasında 13. sırada, devlet üniversiteleri arasında 11. sırada ve dünya üniversiteleri arasında ise 1023. sırada yer almıştır. URAP 2023-2024 Dünya Sıralamasında 1119. ve Türkiye üniversiteleri arasında 14. sırada yer alan Erciyes Üniversitesi bu yıl yayımlanan sonuçlara göre ülke sıralamasındaki konumunu 1 sıra, dünya sıralamasındaki konumunu ise 96 sıra yükselterek önemli bir başarı gösterdi.
Erciyes Üniversitesi URAP Dünya Sıralaması toplam puanını geçen yıla göre 27,41 artırarak 276,69 puan ile sıralanmıştır. Gösterge puanları olarak Makale Sayısı puanını 48,74’den 49,17’ye; Atıf Sayısı puanını 56,65’ten 63,36’ya; Toplam Bilimsel Doküman Sayısı puanını 29,77’den 30,04’de; Toplam Yayın Etkisi puanını 40,93’ten 51,33’e; Toplam Atıf Etkisi puanını 35,5’ten 44,55’e ve Uluslararası İş Birliği puanını ise 37,69’dan 38,24’e çıkardı.
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