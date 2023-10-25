ERÜ'nün URAP Türkiye sıralamasında 14. oldu

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri sıralaması açıklandı.

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  • 25.10.2023 13:28
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:15
ERÜ'nün URAP Türkiye sıralamasında 14. oldu
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ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri sıralaması açıklandı.

Açıklanan sonuçlara göre Erciyes Üniversitesi URAP sıralamasındaki başarısını artırmaya devam etti. Türkiye’deki tüm üniversiteler arasında 17. sıradan 14. sıraya yükselen ERÜ, Devlet Üniversitelerinde ise 14.’lükten 11.’liğe yükseldi. URAP sıralamasının alt bileşenleri değerlendirildiğinde ise ERÜ makale puanında devlet üniversiteleri arasında 8., yurt içi iş birliği puanında ise 6. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, TÜBİTAK proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK proje sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirildi.

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İHA

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