ERÜ Patent Tescil Başvurusu'nda ilk 4'te yerini aldı

PatentEffect tarafından 'Türkiye'nin Patent Raporu 2023' verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

ERÜ Patent Tescil Başvurusu'nda ilk 4'te yerini aldı
Kayseri GündemEditör

PatentEffect tarafından ’Türkiye’nin Patent Raporu 2023’ verileri açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 4. sırada yer aldı.

ERÜ Erciyes Teknopark tarafından yürütülen patent başvuruları sonucunda, 2023 yılının Türkiye (TR) Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 4. sırada yer aldı. Bunun yanı sıra da ERÜ,Türkiye (TR) Patent Başvuru Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında 5. sırada ve Uluslararası Patent Başvuruları’nın (PCT) Şampiyonu Üniversiteler Sıralamasında 4. sırada yer aldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite- sanayi işbirliği ve Sınai Mülkiyet Haklarına önem verildiğine dikkat çekti. ERÜ bünyesinde birçok sektör dahil olmak üzere patent çalışmaları olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, açıklanan sonuçların gurur verici olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Altun, son olarak ise, Erciyes Üniversitesi’nin başarı grafiğinin her alanda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

ERÜ Patent Tescil Başvurusu'nda ilk 4'te yerini aldı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
84 polis ile aranan şahıslara operasyon: 14 gözaltı
Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talebi
Avukata koltuk değnekleri ile saldıran kadına 14 yıl 14 aya kadar hapis cezası talebi
Hobim Arıcılık Projesi'nde kuralar çekiliyor
Hobim Arıcılık Projesi'nde kuralar çekiliyor
İtfaiye'den üniversite öğrencilerine eğitim ve meslek tanıtımı
İtfaiye'den üniversite öğrencilerine eğitim ve meslek tanıtımı
Birlik Vakfı Kayseri protokolünü ağırladı
Birlik Vakfı Kayseri protokolünü ağırladı
2 araç çarpıştı: 2 yaralı
2 araç çarpıştı: 2 yaralı