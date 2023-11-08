ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Bir İşaret, Bin Umut' etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulunda 'Bir İşaret, Bin Umut' etkinliği düzenledi.

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  • 08.11.2023 11:20
  • Güncelleme: 08.11.2023 12:10
ERÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Bir İşaret, Bin Umut' etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kayseri 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulunda ’Bir İşaret, Bin Umut’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 37 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Orta Okulu öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, "Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Son olarak 80.Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak. Sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgiler verdik. Bu kapsamda etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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