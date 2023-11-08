Yüksek kâr vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı
Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
- 08.11.2023 11:05
- Güncelleme: 08.11.2023 12:12
Kayseri’de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1’i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kentte medikal malzemesi satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar payı vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1’i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1’i kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.