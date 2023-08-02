ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

21 Temmuz'da kaybolan ve kendisinden hiçbir surette haber alınamayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin'den 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi hayatından endişe duyuyor.

PAYLAŞ
  • 02.08.2023 14:15
  • Güncelleme: 02.08.2023 14:26
ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

12 Gün önce annesini hastane muayenesine götüren ve 'ban lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanından ayrılan Enes Ahmet Tekin'in Tıp Fakültesinde okumak istemediğini Aile istediği için devam etmek durumunda kaldığını söylediği iddia ediliyor.

21 Temmuz’da kaybolan ve kendisinden hiçbir surette haber alınamayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin’den 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi hayatından endişe duyuyor.

Ailesinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor

Ailesi, Büyük bir acı içerisindeyiz. Oğlumuz Enes Ahmet Tekin’i gören yada yerini bilen varsa insanlık namına emniyet güçlerine haber versin diyor.

21 Temmuz’da kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanılmayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin’in hayatından endişe duyuluyor. Aile fertleri endişemiz kat kat büyüyor. Artık oğlumuzun hayatından endişe duymaya başladık. Gitmediğimiz, sormadığımız, aramadığımız yer kalmadı. Ancak hiçbir izine rastlayamadık. Oğlumuzu gören yada yerini bilen varsa insanlık namına emniyet güçlerine haber versin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı ifadelerini kullandı.

Ahmet Enes Tekin’in yakını Faruk Ergan’da sosyal medya hesaplarından yetkililere ve tüm ilgililere bir çağrıda bulundu. Ergan, şu ifadeleri kullandı.” Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve sayfamda bulunan Gazeteci dostlarım. 21 Temmuzdan bu güne kadar kendisinden haber alamadığımız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sının öğrencisi, Enes Ahmet Tekinin ailesi ve yakınları olarak büyük bir acı içerisindeyiz. Bizleri ve özellikle aileyi rahatlatıcı bilginin verilebilmesi için sizlerden daha çok ilgilenmenizi Arz ediyorum. Zira oğlumuzun sağlığından ve can güvenliğinden şüphe etmeye başladık.”

Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde çalışmalarını sürdürüyor.

 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Çatı yangınında vefat eden işçi defnedildi

Tütün mamüllerine büyük zam

Tütün mamüllerine büyük zam

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayserispor ilk maçını Cumartesi günü oynayacak

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

Kayseri Kariyer Merkezi, vatandaşlara iş kapısı olmaya devam ediyor

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

ERÜ Edebiyat Fakültesinde mezuniyet coşkusu

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Yozgat-Boğazlıyan' da ekildi, sonuçlara inanamadılar! Hasat yapıldı, verim beklentinin üzerinde...

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

Malatya Adana Kayseri Gaziantep Sivas Adıyamanlılar duyunca göç edecek! 50 kilometre yakınlarında… pılınızı pırtınızı toplayın

DAHA FAZLA
Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Menteşe Köyü sakinleri yol istiyor

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Yangından kaçarken dumandan etkilenip bayılmış

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Melikgazi'de 4 mahalleye futbol sahası yapılacak

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Taksici cinayeti sebebinin husumet değil müşteri kavgası olduğu öğrenildi

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı

Türkiye 86'ncısı başarısının sırrını anlattı