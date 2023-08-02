ERÜ Tıp Fakültesi Öğrencisi Enes Tekin 12 gündür kayıp

12 Gün önce annesini hastane muayenesine götüren ve 'ban lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanından ayrılan Enes Ahmet Tekin'in Tıp Fakültesinde okumak istemediğini Aile istediği için devam etmek durumunda kaldığını söylediği iddia ediliyor.

21 Temmuz’da kaybolan ve kendisinden hiçbir surette haber alınamayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin’den 12 gündür haber alınamıyor. Ailesi hayatından endişe duyuyor.

Ailesinin Endişeli Bekleyişi Sürüyor

Ailesi, Büyük bir acı içerisindeyiz. Oğlumuz Enes Ahmet Tekin’i gören yada yerini bilen varsa insanlık namına emniyet güçlerine haber versin diyor.

21 Temmuz’da kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanılmayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin’in hayatından endişe duyuluyor. Aile fertleri endişemiz kat kat büyüyor. Artık oğlumuzun hayatından endişe duymaya başladık. Gitmediğimiz, sormadığımız, aramadığımız yer kalmadı. Ancak hiçbir izine rastlayamadık. Oğlumuzu gören yada yerini bilen varsa insanlık namına emniyet güçlerine haber versin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı ifadelerini kullandı.

Ahmet Enes Tekin’in yakını Faruk Ergan’da sosyal medya hesaplarından yetkililere ve tüm ilgililere bir çağrıda bulundu. Ergan, şu ifadeleri kullandı.” Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversite Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve sayfamda bulunan Gazeteci dostlarım. 21 Temmuzdan bu güne kadar kendisinden haber alamadığımız, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sının öğrencisi, Enes Ahmet Tekinin ailesi ve yakınları olarak büyük bir acı içerisindeyiz. Bizleri ve özellikle aileyi rahatlatıcı bilginin verilebilmesi için sizlerden daha çok ilgilenmenizi Arz ediyorum. Zira oğlumuzun sağlığından ve can güvenliğinden şüphe etmeye başladık.”

Kayıp ilanı bastırıp, ilçenin çeşitli noktalarında duvarlara ve direklere astı. Tekin için polis, jandarma, AFAD ve ANDA ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Tekin’in son görüldüğü Tavlusun Mahallesi’nde bulunan Derevenk Viyadüğü’nde çalışmalarını sürdürüyor.