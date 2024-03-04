Erusam'dan Filistin Paneli
Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi (ERUSAM) tarafından, Osmanlı'dan Günümüze Filistin konulu bir panel düzenleniyor.
6 Mart tarihinden ERUSAM tarafından düzenlenen Osmanlı'dan Günümüze Filistin konulu Panel'in moderatörlüğünü Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cevdet Kırpık yapacak.
Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Avcı'nın Osmanlı Kudüsünde Modernite ve Mekan, Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Doç. Dr. Alaattin Dolu'nun İsrail'in Mülksüzleştirme Politikaları ve Kudüs Vakıfları ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Doç Dr. Muhammed Hüseyin Mercan'ın Aksa Direnişi'nin Bölgesel ve Küresel Etkileri konulu sunumlarını yapacakları panel Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.