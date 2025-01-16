ERVA Marifet Spor'un Parlayan Yıldızları: Gamze ve Emine

Bu iki sporcu, atletizm dünyasında ülkemizin gurur kaynağı olarak parlıyor. Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla tanınan Gamze ve Emine, kırılması zor rekorların peşinde koşarken, engellerin sadece zihinsel olduğunu kanıtlıyorlar. Genç atletler, akranlarına adeta canlı bir model olarak ilham veriyorlar; azim ve kararlılıkla zorlukların üstesinden gelerek, hayallerinin peşinde gece gündüz demeden çalışıyorlar.

Antrenör Sedat BOZBAY'ın da büyük bir hayali var: Yıllardır emek verdiği sporcularını, boyunlarında altın madalyalarla Türk bayrağı arkasında görmek ve İstiklal Marşı'nı dinlemek. Sporcularının gözlerindeki ışık, onun için en büyük ödül. Sedat Hoca, onların gören gözü, tutan eli olarak gecesini gündüzüne katıyor.

Gamze'nin hayali ise Hindistan'da Erva Spor Okulları'nın bayrağını açmak ve Gökmen Vali'ye dünyanın bir ucundan selam göndermek. Bu genç sporcu, büyük bir azimle çalışarak hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Gamze ve Emine, sadece atletizmde değil, aynı zamanda engellerin aşılabileceğini göstererek, Türkiye'nin gurur kaynakları olmayı sürdürüyorlar.