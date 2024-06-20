ERVA Sağlık Spor Kulübü Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalyayla döndü
2024 Türkiye Okul Sporları Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda mücadele eden ERVA Sağlık Spor Kulübü sporcuları 2'si altın, 3'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.
Okullar arası Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Sakarya ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorilerinde gerçekleşen müsabakalarda mücadele eden ERVA Sağlık Spor Kulübü sporcuları 7 madalya kazandı. Sporcular ve kazandıkları dereceler şu şekilde; 30 kilogramda Ayşegül Açık ve 56 kilogramda Eren Arı birinci, 56 kilogramda Şeyma Durna, 75 kilogramda Mehmet Eren Acar, 45 kilogramda Ali Han Koçak ikinci ve 56 kilogramda Nail Can Sarıkaya, 43 kilogramda Beyza Nur Saltık 3’üncü oldular.