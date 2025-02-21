Erva Spor Kulübü Öğrencilerinden Selçuklu Müzesi Gezisi

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in de katıldığı gezide, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek telefonla görüntülü olarak bağlanarak öğrenci ve eğitimcilere teşekkür edip başarılar diledi.

Gezi sırasında Tarih Araştırmacısı Osman Gerçek tarafından anlatımlar yapıldı.

Gerçek, 1206 yılında yapılan ve Gevher Nesibe'nin trajik aşk öyküsünün sembolü olan müze hakkında bilgiler vererek, tıp eğitimi verilen medrese ve çeşitli branşlarda hastalıkların tedavi edildiği şifahane hakkında da bilgi verdi.

İslam medeniyetinin önemli eğitim sembollerinden olan şifahanedeki akıl hastalıklarının tedavi edildiği merkeze dikkat çeken Gerçek, aynı yıllarda Ortaçağ Avrupa'sında akıl ve ruh hastalarının şeytan kaçmış diyerek yakıldığı bir dönemde, İslam medeniyetinin bu şifahanesinde akıl hastalarının telkin ve musiki ile tedavi edildiğini vurguladı.