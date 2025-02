Büyüknalbant, 'Kadın istediği her şeyi yapabilir, pes etmemek çok önemlidir'

Oylum Satın Alma ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Begüm Büyüknalbant, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Ekonomi’ programına katılarak moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

Büyüknalbant kadınların başarılarından bahsederek, “Ataerkil bir toplumdayız. Bu bazı zamanlarda avantaj olsa da bazı zamanlar dezavantaj oluyor. Bir kadın istediği her şeyi yapabiliyor. Gerçekten çok zeki varlıklarız, bir erkek aynı anda 2-3 işi yapamaz ya da düşünemezken biz bunu yapabiliyoruz. Evi, çocukları, işi, özel yaşantımızı kavrayıp hızlıca analiz edip pratik bir çözüme kavuşturabiliyoruz. Pes etmemek çok önemlidir. İnsanı başarılı yapan aslında başarısızlıklarıdır. Benim de hayatım her zaman dümdüz gitmedi engebeli yollardan da geçtiğimiz zamanlar oluyor, pes etmemek gerekiyor. O yaptıysa ben de yaparım demeyi kendimize motive olarak almamız gerekiyor. Olmayana değil olana odaklanmalıyız. Çevremizde o ne yapmış bu ne yapmış değil kendimizle ve kendi işimizle ilgilenirsek her şey daha güzel oluyor” şeklinde konuştu.