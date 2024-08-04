ERVA sporcuları Çanakkale Müzesi'nde

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Müzeyi, son olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in öncülüğünde kurulan Erdemlerimizle Varız (ERVA) spor okulları karate kulübü öğrencileri ziyaret etti. Kayseri’de bulunan toplam 36 ERVA spor okulları öğrencileri, belirli bir program takviminde müzeyi gezmeye devam edecek.

Başkan Yalçın’ın, özellikle gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hayata geçirdiği ve 9 Ocak’ta görkemli bir törenle açılışı yapılan müzeyi, 6 ayda 91 bin 200 kişi gezdi. Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze açıldığı günden bu yana her yaştan ve her kesimden yoğun ilgi görüyor. Müzeyi gezenler arasına ERVA karate kulübü öğrencileri eklendi. ERVA karate kulübü antrenörü Mustafa Yıldız; "Burada çok güzel manevi bir ortam var. Bu ortamda çocuklarımızın ecdadımızı tanıyarak gezmeleri bizi çok mutlu etti. Çocuklar da mutlu oldular. O duygusal atmosferi çocuklarla birlikte yaşadık. Bundan dolayı Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın’a çok teşekkür ederiz.” diye konuştu. Müzeyi gezen öğrenciler de sergilenen eserleri çok beğendiklerini ve heyecanlandıklarını belirterek o günlere gittiklerini söyledi.

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı’nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Millî Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eserler de yer alıyor. Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor.